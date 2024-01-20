МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки на краснолиманском направлении отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Григоровки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Потери ВСУ за сутки составили до 280 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".