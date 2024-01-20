МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Ровнополя в ДНР

В ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе бригады ВСУ у Константиновки

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские войска в течение суток отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ровнополя, а также нанесли огневое поражение живой силе бригады противника у Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник потерял до 95 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, 3 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки "Акация".