20 января, 11:26,
обновлено 20 января, 11:37
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников

По данным ведомства, за сутки также сбили один реактивный снаряд HIMARS

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также один реактивный снаряд HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 914 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 705 танков и других боевых бронированных машин, 1 202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 641 единица специальной военной автомобильной техники. 

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