МО РФ сообщило о нанесении поражения ВСУ в районе Нестерянки, Работина и Вербового

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 30 военных

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Нестерянки, Работина и Вербового.

Противник потерял до 30 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 117-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, а также орудие Д-30", - говорится в сообщении.