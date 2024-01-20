Сальдо заявил о возобновлении попыток ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Губернатор региона отметил, что за последние сутки противник сосредоточился на удержании своих позиций в районе Крынок

ГЕНИЧЕСК, 20 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) после таяния льда на Днепре возобновили попытки высадки на левый берег Херсонской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на группировку "Днепр".

"Из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками", - написал он.

Помимо этого, Сальдо отметил, что за последние сутки на линии соприкосновения в пределах Херсонской области противник не вел активных действий, сосредоточившись на удержании своих позиций в районе Крынок.