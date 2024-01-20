МО РФ сообщило о двух нарушениях воздушного пространства Сирии беспилотниками коалиции США

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в республике Вадим Кулить, двое сирийских военных в Идлибе получили ранения при обстреле со стороны незаконных вооруженных формирований

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Беспилотники международной коалиции во главе с США два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил он.

Двое сирийских военных в провинции Идлиб также получили ранения в ходе обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.