Шойгу заявил о ключевой роли системы инженерных заграждений в срыве контрнаступления ВСУ

Министр обороны России отметил, что во время специальной военной операции военнослужащие инженерных войск успешно решают ответственные задачи по организации переправ через водные преграды, разминированию и восстановлению различных объектов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск, отметив, что возведенная система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поздравительная телеграмма опубликована в Telegram-канале Министерства обороны России.

"В ходе специальной военной операции военнослужащие инженерных войск проявляют самоотверженность и мужество, успешно решают ответственные задачи по организации переправ через водные преграды, разминированию и восстановлению различных объектов. Возведенная ими система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов противника", - заявил Шойгу.

По словам главы военного ведомства, на протяжении своей истории личный состав инженерных войск выполняет служебный долг с честью, а также вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны и способствует достижению побед на полях сражений.

"Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за преданную службу и ратный труд", - добавил Шойгу. Он выразил уверенность, что военные и в дальнейшем будут делать все для защиты интересов России. Министр пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины.

День инженерных войск ежегодно отмечают 21 января. Праздник был учрежден указом первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году.