МО РФ сообщило, что на херсонском направлении ПВО сбила два украинских БПЛА

Как уточнили в оборонном ведомстве, были уничтожены разведывательные беспилотники "Валькирия" и "Фурия"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ сбили два разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Как только дежурные средства засекают вражеские беспилотники у наших позиций, расчеты ПВО соединений ВДВ в составе расчетов ПЗРК "Верба" и экипажей ЗРК "Стрела-10М" берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО два разведывательных БПЛА ВСУ "Валькирия" и "Фурия", - говорится в сообщении.