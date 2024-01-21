МО РФ сообщило об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ

По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева, противник потерял до 320 военнослужащих ранеными и убитыми

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Юг" в ходе спецоперации отразили четыре атаки штурмовых групп противника. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделения группировки войск "Юг" успешно отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка", - сказал он.

По словам Астафьева, ударами артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра. Ранеными и убитыми противник на донецком направлении потерял до 320 военнослужащих.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Богдановка и Белогоровка Донецкой Народной Республики, а также реактивный снаряд HIMARS.