Командир танкового взвода ВС РФ получил четыре награды за более чем 500 боевых выездов

По данным Минобороны России, в зоне проведения специальной военной операции военный находится с июня 2022 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Командир танкового взвода с позывным Саймон группировки войск "Восток" получил четыре государственные награды за более чем 500 боевых выездов на передовую. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Четырех государственных наград удостоен командир танкового взвода группировки войск "Восток" с позывным Саймон за более чем 500 боевых выездов на передовой. <...> Был дважды награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу" и "За храбрость", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, командир танкового взвода выполняет служебный долг в зоне проведения специальной военной операции с июня 2022 года. За это время он вместе со своим экипажем танка Т-72БВ выполнил не менее 500 боевых выездов и поразил сотни целей ВСУ.

