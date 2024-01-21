МО РФ показало кадры боевой работы ударной группы вертолетов ВКС

Российские военные нанесли поражение живой силе и бронетехнике противника на краснолиманском направлении, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ударная группа вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе специальной военной операции поразила скопление живой силы и техники противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", - отмечается в сообщении.

По данным оборонного ведомства, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортовых комплексов обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35 и многоцелевой вертолет Ми-8.