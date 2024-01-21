Российским разведчикам вручили госнаграды на передовой на артемовском направлении

Награждение проводил командир ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Военнослужащим разведывательных подразделений ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащим разведывательных подразделений ивановского гвардейского соединения ВДВ за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, в день образования воинской части были вручены очередные боевые государственные награды. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова. Государственные награды на передовой личному составу вручил командир ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких", - говорится в сообщении.

Уточняется, что командир соединения поздравил разведчиков с днем образования воинской части и поблагодарил их за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач.

"Награду получил по совокупности за выполнение задач на артемовском и краснолиманском направлениях. Выполнял боевые задачи по ведению разведывательно-поисковых действий в составе подразделения. Разведывали передвижения противника, его техники, откуда ведет огонь его артиллерия. Все полученные сведения передавали вышестоящему командованию", - рассказал один из разведчиков с позывным Нож, он был награжден Георгиевским крестом IV степени.