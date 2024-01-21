ВС РФ отразили пять контратак штурмовиков ВСУ на купянском направлении

Потери противника составили до 150 военнослужащих и 3 миномета, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" Вооруженных сил РФ отразили пять контратак Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили пять контратак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад, усиленных бронетехникой, в районах Синьковки и озера Лиман", - сказал он.

Кроме этого, по словам Зыбинского, на направлении Терны и Житловки противник попытался провести четыре контратаки штурмовыми группами 38-го отдельного стрелкового батальона на позиции российских войск. "В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии группировки все контратаки отражены, позиции не утрачены. Потери противника на купянском направлении составили до 150 военнослужащих и 3 миномета", - заключил начальник пресс-центра группировки.