21 января, 07:48
Военная операция на Украине

В России появилась возможность заказать именной FPV-дрон для бойцов СВО

Всероссийский союз ветеранов СВО сообщил, что при большом количестве заявок будет сформирована группа таких дронов, которая будет отправлена боевым подразделениям на линию боевого соприкосновения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Всероссийский союз ветеранов специальной военной операции (СВО) запустил проект "За друзей своих", в рамках которого любой желающий может приобрести именной FPV-дрон. Об этом сообщается в Telegram-канале союза.

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"Союз ветеранов СВО открывает проект "За друзей своих". Вы сможете приобрести именной FPV-дрон, которым наши операторы нанесут удар по противнику на самых горячих участках фронта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при большом количестве заявок будет сформирована группа таких дронов, которая будет отправлена боевым подразделениям на линию боевого соприкосновения.

В отличие от обычных беспилотников FPV-дроны практически неуязвимы, они могут работать в любую погоду в самых труднодоступных местах и поражать цели со снайперской точностью. 

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