МО РФ рассказало об отражении двух атак ВСУ на донецком направлении

Противник потерял до 310 военных и 12 единиц техники

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вооруженные силы России на донецком направлении за сутки отбили две атаки ВСУ. Противник потерял до 310 военных и 12 единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22-й, 24-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Белогоровка, Красное, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, 2 боевые бронемашины, 7 автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину РСЗО "Град".