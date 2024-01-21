МО РФ сообщило о нанесении поражения бригаде Нацгвардии Украины на запорожском направлении

Противник потерял свыше 30 военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубицу Д-20

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение бригаде Национальной гвардии Украины на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что противник потерял свыше 30 военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубицу Д-20.