МО РФ сообщило о поражении пункта временной дислокации наемников возле Константиновки

Российские войска также уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах", - говорится в сообщении.