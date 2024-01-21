МО РФ сообщило о потере ВСУ на херсонском направлении до 20 военных

Российские войска также уничтожили четыре автомобиля

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 20 военных и 4 автомобиля на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих и 4 автомобиля", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 957 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 708 танков и других боевых бронированных машин, 1 203 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 799 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 698 единиц специальной военной автомобильной техники.