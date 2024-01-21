Ганчев заявил, что ВС РФ контролируют уже 35 населенных пунктов в Харьковской области

Армия России освободила населенный пункт Крахмальное на купянском направлении, сообщил глава военно-гражданской администрации области

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Армия России с освобождением Крахмального в Харьковской области контролирует уже 35 населенных пунктов региона. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Крахмальное на купянском направлении.

"ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. Речь идет про село Крахмальное. 35 населенных пунктов контролируется нашей армией. Администрация продолжает свою работу, и мы сразу приступим к выполнению своих обязанностей на освобожденных участках нашего региона, как только это будет возможно", - сказал Ганчев.