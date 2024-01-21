В МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских авиаракет над Черным морем

В ведомстве отметили, что ракеты были сбиты дежурными средствами ПВО у западного побережья Крыма

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Средства ПВО РФ сбили две украинские авиационные ракеты над Черным морем у западного побережья Крыма, сообщили в Минобороны России.

"21 января т. г. около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", - отметили в ведомстве.