21 января, 11:35,
обновлено 21 января, 11:39
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских авиаракет над Черным морем

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

В ведомстве отметили, что ракеты были сбиты дежурными средствами ПВО у западного побережья Крыма

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Средства ПВО РФ сбили две украинские авиационные ракеты над Черным морем у западного побережья Крыма, сообщили в Минобороны России.

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"21 января т. г. около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", - отметили в ведомстве. 

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