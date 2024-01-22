В МО РФ рассказали о штурме опорного пункта ВСУ при освобождении Веселого в ДНР

В ведомстве отметили, что перед штурмом ВС России деморализовали ВС Украины ударами авиации, артиллерии и FPV-дронов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало подробности штурма опорного пункта ВСУ российскими десантниками в ходе освобождения населенного пункта Веселое в ДНР. Как рассказали в военном ведомстве, перед штурмом ВС РФ деморализовали ВСУ ударами авиации, артиллерии и FPV-дронов.

"На донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики ВСУ. Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в Веселом и на его подступах. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь раскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения.

"Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп. В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - отметили в военном ведомстве.