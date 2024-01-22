В МО РФ рассказали о подвиге старшины, который спас из-под огня троих сослуживцев

Старшина Ренат Таутенов оказал спасенным первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Старшина Ренат Таутенов в ходе освобождения одного из населенных пунктов вынес из-под огня Вооруженных сил Украины троих сослуживцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командир взвода старшина Ренат Таутенов в ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих своего мотострелкового подразделения. В ходе боевых действий по освобождению российскими подразделениями населенного пункта от украинских боевиков, Ренат Таутенов лично вынес из-под огня противника троих российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что старшина неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам на месте, благодаря чему многие военнослужащие оставались в строю и продолжали выполнять боевые задачи.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о подвиге командира танка младшего сержанта Ильи Абдуллина, который со своим экипажем выполнял боевую задачу по огневой поддержке российского штурмового отряда, наступающего на укрепленный опорный пункт.

"В ходе боя, действуя с закрытой огневой позиции, младший сержант Илья Абдуллин, во взаимодействии с оператором БПЛА, оперативно переносил огонь орудия на наиболее активные участки сопротивления противника. Ведя прицельный огонь, российские танкисты нанесли огневое поражение живой силе и технике врага, уничтожив бронемашину, пулеметный расчет и более десяти боевиков находящихся в окопах, полевых земляных укрытиях, чем существенно облегчили продвижение российских штурмовиков к опорному пункту украинских боевиков", - добавили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что, обороняясь, противник активно применял ствольную артиллерию, минометы, а также вел огонь из стрелкового оружия и противотанковых средств. Израсходовав половину боекомплекта, младший сержант Абдуллин быстро и скрытно переместил танк на другую огневую позицию, с которой продолжил вести прицельный огонь, до полного овладения российским штурмовым отрядом опорного пункта противника.