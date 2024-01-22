МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ на купянском направлении

Противник понес потери в живой силе, сообщили в оборонном ведомстве

ТАСС, 22 января. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" <…> с использованием беспилотного летательного аппарата вскрыли в лесополосе замаскированные позиции и скопление живой силы ВСУ. По средствам связи координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления. В течение нескольких минут экипаж боевой машины пехоты БМП-3 выехал на закрытую огневую позицию на максимально близкое расстояние к противнику и совершил несколько точных ударов по выявленным целям", - говорится в сообщении.

По словам командира бронегруппы с позывным Вект, награжденного в ходе СВО орденом Мужества, основная задача экипажей БМП-3 - это поддержка огнем пехоты, как правило, с закрытых огневых позиций, иногда прямой наводкой.

"Работаем, в основном, по пехоте, легким укреплениям, минометам противника. Противник эту машину очень сильно не любит в силу того, что выстрел плохо слышно, и они не слышат выхода, поэтому не успевают быстро среагировать на обстрел", - рассказал он на видео, предоставленном Минобороны.

Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения, изготовитель - КМЗ. Вместимость - три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса - 18,7 тонны, скорость по шоссе - 70 км/ч. Состоит на вооружении с 1987 года.