МО РФ сообщило о поражении артиллеристами ВДВ двух минометов ВСУ в островной зоне Днепра

После завершения боевой работы десантники замаскировали орудия и оперативно покинули огневую позицию, добавили в ведомстве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минометные расчеты ВДВ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили два миномета ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении зоны проведения СВО расчеты 120-мм минометов одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" подавили и уничтожили две минометные позиции ВСУ в островной зоне дельты Днепра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что российские артиллеристы-минометчики вели стрельбу с закрытой огневой позиции. Обнаружение позиции минометов противника, а также дальнейшую корректировку огня производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации.

"В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов-минометчиков ВДВ, были поражены и подавлены минометные точки противника. После завершения боевой работы артиллеристы-десантники произвели маскировку минометов и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в блиндажах", - отметили в военном ведомстве.