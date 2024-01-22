Минобороны России сообщило об уничтожении расчетом ПТРК "Корнет" бронемашины ВСУ

С начала 2024 года этот расчет поразил более десяти целей, добавили в ведомстве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожил бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач военнослужащие 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск с помощью ПТРК "Корнет" уничтожили боевую бронированную машину, используемую боевиками ВСУ для перевозки личного состава. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БПЛА", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что после разведки местности с использованием беспилотных летательных аппаратов были получены данные о перемещении вооруженных групп ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления.

"Ждали в "секрете" противника на самом ожидаемом направлении. Судя по радиоперехвату должна была пройти ротация боевиков ВСУ на своих позициях. Группа военнослужащих приехала на бронемашине. Мы свой шанс не упустили. Пустили ракету с более чем 1,5 км точно в цель", - сказал командир расчета с позывным Мясник, слова которого привели в Минобороны.

В министерстве уточнили, что с начала года этот расчет поразил более десяти целей, в том числе опорные и наблюдательные пункты, расчет FPV-дронов и две боевые бронированные машины.