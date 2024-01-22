Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" ТОФ отработали экстренное приготовление к бою

В заливе Петра Великого корабли приняли на борт вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Экипажи флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный для тренировок район. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

"Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вышли из Владивостока в море для выполнения поставленных задач по предназначению. При выходе из главной базы флота корабли отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный район", - сообщают специалисты.

В пресс-службе уточнили, что в заливе Петра Великого корабли приняли на борт вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. Экипажи вертолетов совершили перелет с аэродрома базирования в Приморском крае, в ходе которого отработали задачи тренировочного полета.

"Отряду кораблей ТОФ предстоит выполнить обширный комплекс задач, в том в числе с действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и посещением портов иностранных государств в рамках деловых заходов", - добавили в пресс-службе.