МО РФ: артустановки "Мста-С" уничтожили опорные пункты ВСУ на купянском направлении

В ведомстве добавили, что кадры объективного контроля, полученные с дрона в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей

ТАСС, 22 января. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" Западной группировки войск уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Военнослужащие гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили выявленные цели", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

"Работаем каждый день вне зависимости от погодных условий. Работаем по укрепрайонам, работаем по живой силе, по малой и крупной бронированной технике противника. Поражали польские "Крабы", американские "Брэдли", поражали "Грады", - рассказал командир орудия с позывным Макар на видео, предоставленном Минобороны.