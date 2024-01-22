МО РФ сообщило о поражении вертолетами опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ поразила живую силу и опорный пункт противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ударная группа авиации ВКС РФ поразила живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.