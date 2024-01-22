МО РФ сообщило о поражении более 100 целей ВСУ на краснолиманском направлении за сутки

Потери противника составили до 80 военнослужащих, уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Артиллеристы подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ за сутки поразили более 100 целей Вооруженных сил Украины, из них два опорных пункта. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Артиллерийскими подразделениями в течение суток поражены более 100 целей противника на краснолиманском направлении, из них два опорных пункта, три района скопления техники, расчеты полевой артиллерии националистов. Потери противника составили до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие Д-20", - сказал он.

Также, по словам Савчука, в районе торского участка и Серебрянского лесничества мотострелковыми подразделениями группировки были отражены три атаки штурмовых групп 21-го батальона и 63-й механизированной бригады ВСУ.