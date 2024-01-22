МО РФ сообщило, что Су-25СМ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

В ведомстве уточнили, что экипажи двигались на минимальной высоте, огибая рельефы местности

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Штурмовики Су-25СМ группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Экипажи Су-25СМ группировки войск "Центр" выполнили боевую задачу по уничтожению опорного пункта националистов ВСУ. Получив координаты от разведывательного подразделения, группа боевых машин в составе звена произвела вылет истребителей-штурмовиков, координируемый передовым авианаводчиком, находившимся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что экипажи двигались на минимальной высоте, огибая рельефы местности, и прибыв в заданную точку, они применили маневр кабрирование, резко задрав нос самолета, отправив 80-мм неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории.

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. На данный момент самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ.