Командир артиллерийской батареи с позывным Нева рассказал, что, несмотря на установившиеся в регионе морозы, гаубица "Мста-Б" с высокой точностью поражает противника

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа ВС РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на запорожском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что после очередной боевой работы артиллеристов операторы беспилотных летательных аппаратов подтвердили точное попадание снаряда и уничтожение опорного пункта противника.

По словам командира артиллерийской батареи с позывным Нева, несмотря на установившиеся в регионе морозы гаубица "Мста-Б" с высокой точностью поражает противника. "Очень хорошее орудие, надежное, никогда не подводит, даже в мороз. Мы были готовы к таким погодным условиям, заранее готовили орудие и боеприпасы, поэтому у нас нет никаких проблем", - рассказал он.