МО РФ сообщило об уничтожении взводных опорных пунктов ВСУ

Позиции противника были обнаружены при помощи беспилотника, после чего экипажи ТОС-1А "Солнцепек" нанесли удары

ТАСС, 22 января. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западной группировки ВС РФ уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи ТОС-А1 "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" на купянском направлении нанесли удары по взводным опорным пунктам и укрытиям подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пуски были проведены на расстоянии более 4 км.

"С помощью беспилотника были выявлены позиции противника. Нам передали координаты. Мы выехали на огневую позицию и отработали по выявленным целям. После выполнения задачи незамедлительно осуществили перемещение в укрытие, откуда нам доложили, что все цели были уничтожены", - рассказал командир тяжелой огнеметной роты с позывным Ракета, слова которого приводятся в сообщении.