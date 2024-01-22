Сенатор Бондарев сообщил, что истребительная авиация РФ постоянно совершенствуется

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности также отметил, что разрабатывается истребитель-перехватчик шестого поколения - МиГ-41

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Истребительная авиация России непрерывно совершенствуется. Помимо модернизации действующих воздушных судов, ведется производство и тестирование новых истребителей, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев по случаю Дня российской авиации противовоздушной обороны (ПВО), который отмечается 22 января.

"Сегодня российская истребительная авиация постоянно совершенствуется: модернизируется парк уже стоящих на вооружении воздушных судов, разрабатываются, производятся, тестируются и внедряются новые перехватчики и высокоманевренные истребители", - сказал политик.

Он отметил, что в настоящее время в России в рамках проекта ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата) разрабатывается истребитель-перехватчик шестого поколения - МиГ-41.

Бондарев напомнил, что авиация войск ПВО СССР появилась еще в годы Великой Отечественной войны, а с 1998 года она стала истребительной авиацией ВВС России. "Истребительные полки ВВС России предназначены для противодействия воздушно-космическому нападению, а также для прикрытия группировок вооруженных сил, стратегически важных объектов (военных баз, промышленных предприятий, политических центров) от атаки авиации противника", - подчеркнул он.

Сенатор пожелал ветеранам авиации ПВО и летчикам здоровья и благополучия. "Желаю нашим летчикам спокойных боевых дежурств, мирного неба над головой, успехов в нелегком деле защиты воздушных границ России, а главное - здоровья и благополучия им и их близким! Ветеранам авиации ПВО и их близким - также здоровья и благополучия", - резюмировал он.