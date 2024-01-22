"Рособоронэкспорт" начал продвижение на мировом рынке аппарата "Клавесин-1РЭ"

Как сообщил глава компании Александр Михеев, страны-партнеры, имеющие выход к морю, выразили заинтересованность в аппарате

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев сообщил о начале продвижения автономного подводного аппарата "Клавесин-1РЭ" на мировом рынке. Страны-партнеры, имеющие выход к морю, выразили заинтересованность в аппарате, сообщили журналистам в компании в преддверии выставки UMEX 2024.

"В водной среде в 2023 году начали продвижение автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-1РЭ", который вызвал большой интерес у партнеров, имеющих выход к морю", - указал Михеев, слова которого привели в "Рособоронэкспорте".

Михеев напомнил, что наиболее широкую номенклатуру компания представляет в сегменте беспилотников. "Рособоронэкспорт" успешно продвигает на экспорт разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы "Орлан-10Е", "Орлан-30" и "Орион-Э", барражирующий боеприпас "Куб-Э", которые подтвердили свои характеристики в реальных боевых действиях. Ведем активную работу с российскими производителями по выводу на рынок образцов, модернизированных с учетом обратной связи с поля боя, а также новых продуктов", - добавил он.

"Клавесин-1РЭ" позволяет проводить обзорно-поисковую съемку дна с помощью гидролокатора и выделять объекты для детального обследования на борту судна-носителя. Он способен детально обследовать объекты с помощью гидролокационных, телевизионных и электромагнитных средств, а также автоматически выделять и отслеживать протяженные объекты с помощью телевизионного и электромагнитного искателей. Кроме того, возможности подводного робота позволяют производить акустическое профилирование грунта и измерять параметры среды во всем диапазоне рабочих глубин погружения и скоростей движения.

Шестая международная выставка и конференция беспилотных систем UMEX 2024 пройдет в Абу-Даби с 23 по 25 января.