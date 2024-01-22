Минобороны РФ рассказало об уничтожении полевых складов 23-й мехбригады ВСУ

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также уничтожены живая сила и военная техника в 103 районах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки два полевых склада боеприпасов 23-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Уничтожены два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также уничтожены живая сила и военная техника в 103 районах.