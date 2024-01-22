МО РФ сообщило об отражении атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении

Всего отразили шесть атак

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ на донецком направлении за прошедшие сутки отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.