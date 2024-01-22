Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 100 военнослужащих

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 100 военных, также уничтожены система М777 и боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка и Золотая Балка Херсонской области. В результате потери противника составили до 100 военнослужащих и 3 автомобиля", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО "Град".