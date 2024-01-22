"Маршал Устинов" на учениях в Баренцевом море поразил артиллерией корабли противника

Ракетные пуски были отработаны с применением компьютерного моделирования тактической обстановки, сообщили в пресс-службе Северного флота

МУРМАНСК, 22 января. /ТАСС/. Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" провел артиллерийские стрельбы по воздушным, надводным и береговым целям на учениях в Баренцевом море. Также в ходе выполнения учебно-боевых задач были выполнены электронные ракетные пуски по группировке кораблей условного противника, и проведены совместные учения с силами поисково-спасательного обеспечения, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" провел в полигонах боевой подготовки Северного флота учения по противовоздушной обороне во взаимодействии с самолетами Су-24 и Ил-З8 смешанного авиационного корпуса Северного флота. На завершающем этапе этого учения были выполнены зенитные и артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям. Было проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом крейсера по группировке надводных сил на максимальной дистанции, а также отработано уничтожение малоразмерных быстроходных надводных целей артиллерией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетные пуски были отработаны с применением компьютерного моделирования тактической обстановки, артиллерия выполнила практические стрельбы по буксируемым морским мишеням и целям на берегу.

"Также ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" провел в Баренцевом море учение с силами поисково-спасательного обеспечения. Совместно с экипажем спасательного буксира СБ-406 экипаж крейсера "Маршал Устинов" отработал действия по буксировке корабля, условно терпящего бедствие. За время выхода в море экипажем крейсера отработаны организация несения походной вахты, действия по внезапным вводным и тревогам, а также ряд корабельных боевых учений, в том числе по противолодочной и противодиверсионной обороне", - добавили в пресс-службе флота.

"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов", спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием "Маршал Устинов". Его длина - 186 м, ширина - 20,8 м, максимальная скорость 32 узла, экипаж - около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.