МО РФ сообщило, что инженеры Западной группировки проделали проходы в минных заграждениях

В ведомстве добавили, что инженерные подразделения продолжают проводить разминирование территорий на купянском направлении

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии Западной группировки Вооруженных сил РФ проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Наши саперы ведут работу по разминированию местности от мин советского производства, а также от взрывоопасных предметов, установленных на неизвлекаемость. Такие предметы опасны для нашей пехоты и бронетехники. Работа очень важная. Зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300-400 м от противника, на их минных полях. Но все успешно либо снимаем, либо уничтожаем накладными зарядами. Также работаем дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77", - сообщил командир инженерно-саперного взвода с позывным Дальний, слова которого приводит Минобороны РФ.

Отмечается, что проходы были проделаны на нескольких участках на купянском направлении. Кроме того, в военном ведомстве добавили, что инженерные подразделения продолжают проводить разминирование территорий на купянском направлении.

При отходе украинские войска минируют не только окопы и блиндажи, но и разбрасывают различные "мины-сюрпризы": радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи.