В МО РФ рассказали о подвиге танкистов капитана Алибекова при отражении контрнаступления

Находясь под систематическим огнем противника, российские военнослужащие уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков и 16 единиц бронированной техники, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Командир танкового батальона Али Алибеков организовал оборону под систематическим огнем артиллерии и танков Вооруженных сил Украины (ВСУ), танкисты под командованием капитана отбили контрнаступление ВСУ и уничтожили свыше 100 украинских военных. О подвиге Алибекова рассказали в Минобороны РФ.

"Находясь на переднем крае под систематическим огнем артиллерии и танков противника, Али Алибеков организовал оборону на вверенном участке, распределил подчиненный личный состав и бронетехнику на возможных направлениях прорыва. Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника, уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря грамотным действиям капитана и его подчиненных удалось не допустить прорыва оборонительной линии.

Также в военном ведомстве рассказали о подвиге рядового Игоря Трофимова, который в ходе выполнения задачи на сторожевом посту уничтожил большую часть диверсионно-разведывательных групп ВСУ и вынудил их отступить.

"Впоследствии рядовой Игорь Трофимов, выполняя задачи по возведению фортификационных сооружений на важном участке фронта, проявляя разумную инициативу и используя опыт ведения боев, применял нестандартные подходы в оборудовании позиций, что позволило во время минометных и артиллерийских обстрелов со стороны противника сохранить жизни военнослужащих ВС РФ и сберечь вооружение и военную технику", - отметили в военном ведомстве.