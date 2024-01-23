Вывод из эллинга "Севмаша" ракетоносца "Князь Пожарский" состоится 3 февраля

Источник в кораблестроительной отрасли ранее сообщал, что вывод из эллинга восьмого по счету "стратега" семейства "Борей" планировался на 31 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вывод из эллинга "Севмаша" атомного подводного ракетоносца "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А") состоится 3 февраля. Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.

"Корабелы "Севмаша" выведут из эллинга и спустят на воду атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А") 3 февраля", - сказал он.

Ранее источник в кораблестроительной отрасли сообщал ТАСС, что вывод из эллинга восьмого по счету "стратега" семейства "Борей" планировался на 31 января.

Известно, что "Князь Пожарский" должен войти в состав Северного флота до завершения 2024 года. В ходе госиспытаний по сложившейся практике "Князь Пожарский" выстрелит межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава" по полигону Кура на Камчатке.

"Князь Пожарский" - пятая атомная подлодка, строящаяся по модернизированному проекту 955А "Борей-А". Закладка корабля состоялась 23 декабря 2016 года. Корабли этого и предыдущего проекта 955 несут по 16 твердотопливных МБР "Булава" разработки Московского института теплотехники.