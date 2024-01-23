В Минобороны РФ рассказали о работе специалистов службы ГСМ на купянском направлении

Служба непрерывно доставляет качественное горючее и смазочные материалы подразделениям на передний край, сообщили в ведомстве

ТАСС, 23 января. Специалисты службы ГСМ Западной группировки ВС РФ непрерывно доставляют качественное горючее и смазочные материалы подразделениям на передний край на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Специалисты службы ГСМ подразделений материально-технического обеспечения группировки войск "Запад" непрерывно доставляют качественное горючее и смазочные материалы подразделениям на передний край на купянском направлении в зоне проведения СВО. Для сокращения сроков подачи выполнения задач по бесперебойному обеспечению войск ГСМ развернута мобильная система полевых защищенных складов горючего. В целях безопасности все участки склада рассредоточены на значительном расстоянии и связаны между собой трубопроводом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все резервуары с горючим укрыты в капонирах, оборудованы противодроновыми сетками и замаскированы. Подступы к складам оборудованы сигнальными минами и секретами, а для обнаружения и подавления БПЛА применяются современные средства радиоэлектронной борьбы.

"На полевых складах горючего выполнен весь объем мероприятий, связанных с защитой, охраной, обороной и маскировкой. Повышенное внимание данным вопросам уделяется в момент приема и выдачи материальных средств службы горючего, особенно, это развертывание постов воздушного наблюдения", - рассказал начальник службы горючего Западной группировки войск с позывным Бочка на видео, предоставленном Минобороны.