МО РФ: подразделение БПЛА ВДВ уничтожили украинский броневик Kirpi на правом берегу Днепра

После прямого попадания техника противника была выведена из строя, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск из состава группировки "Днепр" уничтожили бронеавтомобиль Kirpi на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области. После запуска "Ланцета" барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения - бронеавтомобиль Kirpi", - говорится в сообщении.

Уточняется, что профессионально управляя "Ланцетом", оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания бронеавтомобиль ВСУ был выведен из строя.

"Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ", - отметили в военном ведомстве.