МО РФ: артиллеристы ВДВ уничтожили отделение ВСУ в опорнике на правом берегу Днепра

Корректировка огня осуществляется с помощью дрона, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Артиллеристы-десантники из состава группировки войск "Днепр" уничтожили отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований. Точным огнем по заданным координатам было уничтожено отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата, который также фиксирует попадание в цель и ее уничтожение.

"В основном мы работаем по артиллерии противника. Чаще всего поражаем и уничтожаем минометы. Также поражаем лодки противника, его лодочные станции, склады боеприпасов и, конечно же, пехоту" - рассказал командир орудия с позывным Куст, его цитирует военное ведомство.