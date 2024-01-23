Минобороны РФ сообщило о поражении "Ланцетами" техники ВСУ на южнодонецком направлении

Уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Акация", буксируемая гаубица Д-20 и три автомобиля, уточнил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" при помощи артиллерии, барражирующих боеприпасов "Ланцет" и FPV-дронов уничтожили технику Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении.

Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Артиллерией группировки, барражирующими боеприпасами "Ланцет" и FPV-дронами уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Акация" в районах Шахтерского и Времевки, а также буксируемая гаубица Д-20 и три автомобиля", - сказал он.