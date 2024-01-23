МО РФ сообщило о поражении "Гиацинтом-С" гаубицы и позиций ВСУ на купянском направлении

После боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" Западной группировки ВС РФ уничтожил гаубицу М777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.

"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 155-мм гаубицу М777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.