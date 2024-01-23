МО РФ сообщило об отражении атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки ВС РФ за прошедшие сутки отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 66-й, 81-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".