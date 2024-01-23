Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

ВСУ потеряли свыше 105 военнослужащих

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении более 105 военных, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" и 7 автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 105 военнослужащих, 7 автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация", - сообщили в военном ведомстве.