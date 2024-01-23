МО РФ заявило об улучшении положения по переднему краю на краснолиманском направлении

ВСУ потеряли более 220 военнослужащих

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Подразделения Центральной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, за сутки было отражено четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю. В течение суток отражены четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 2 орудия Д-20.