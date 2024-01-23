В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 56 украинских беспилотников

По данным ведомства, также сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 56 украинских беспилотников и снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Куземовка, Нырково, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Белогоровка, Клещеевка, Терны, Марьинка Донецкой Народной Республики, Грозовое Запорожской области, Виноградгое Херсонской области, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - сообщили в Минобороны России.